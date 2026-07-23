¿Juega Leandro Paredes en Boca Juniors vs. O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana?

Tras haber jugado la final del Mundial 2026 hace unos días, el técnico Rodolfo Arruabarrena tomó una drástica decisión con el capitán de Boca.

Boca Juniors ya tiene definido su equipo para enfrentar este jueves a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, y la principal novedad pasa por la presencia de Leandro Paredes desde el arranque.

El mediocampista, que hace apenas unos días disputó la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, será titular en el estreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del conjunto ‘Xeneize’.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Planeta Boca, el volante se puso rápidamente a disposición del cuerpo técnico pese al desgaste acumulado tras la cita planetaria.

Tras haber jugado la final del Mundial 2026, Leandro Paredes será titular en Boca Juniors (Getty Images).

“Una de las buenas noticias es que el DT podrá contar con Leandro Paredes que, a pesar de haber jugado la final del Mundial, se puso a disposición. De esta manera y tras una charla, el ‘Vasco’ decidió incluirlo en el once titular para este jueves”, señaló el citado medio.

El ex PSG y Roma será el encargado de conducir el mediocampo en un partido clave para las aspiraciones internacionales de Boca. De esta manera, el once titular será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

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La revancha entre Boca y el ‘Capo de Provincia’ se jugará el próximo 31 de julio en Rancagua, y el vencedor de la serie avanzará a los octavos de final donde ya espera Deportivo Recoleta de Paraguay.

En síntesis…