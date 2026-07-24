Leandro Paredes sorprende con un potente elogio para Claudio Borghi tras derrotar a O’Higgins: “Me ha…”

El mediocampista de Boca Juniors se puso de inmediato la camiseta tras el Mundial 2026 y elogió a Claudio 'Bichi' Borghi.

Se acabó el Mundial de Norteamérica 2026 y volvió la acción de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde O’Higgins de Rancagua visitó el día de ayer a Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires.

Lamentablemente para el conjunto rancagüino, cayó por la cuenta mínima pese a haber hecho un buen partido. En el lado de los trasandinos, Leandro Paredes se sacudió de la caída en la final del Mundial ante España y se puso de inmediato la camiseta, siendo una de las figuras del equipo.

O’Higgins cayó ante Boca Juniors. | Foto: Photosport

Fue precisamente el seleccionado argentino quien charló con TNT Sports al término del encuentro y sorprendió con elogios para Claudio ‘Bichi’ Borghi: “Agradecerle porque me ha hecho jugar mi primer partido en primera, sentir lo que es Boca y crecer muchísimo como persona”.

El Bichi agarró el micrófono y tuvo un breve diálogo con Paredes, donde le mostró su orgullo por cómo ha defendido la camiseta de la selección y el jugador de Boca reitera los queques: “De mi lado sólo palabras de agradecimientos para él”, agregó.

Ahora, O’Higgins de Rancagua tendrá que volver al país, disputar su partido ante Deportes Concepción por la Fecha 16 de la Liga de Primera 2026 y luego esperar la revancha ante Boca Juniors por Copa Sudamericana.

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En síntesis

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins de Rancagua en La Bombonera por Copa Sudamericana.

Leandro Paredes agradeció públicamente a Claudio ‘Bichi’ Borghi por hacerlo debutar en Primera División.

O’Higgins jugará contra Deportes Concepción en la Fecha 16 antes de la revancha con Boca.