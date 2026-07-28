El DT de Ecuador negó que sus dirigidos hayan sido amenazados antes de la definición contra México. Su combinado fue superado.

La Copa Mundial 2026 dejó teorías increíbles y algunas poco fiables, propias de esta época por la irrupción de las redes sociales. Una de ellas, fue descartada de lleno por Sebastián Beccacece.

¿Qué pasó? En conversación con Radio Centro, el DT de Ecuador negó que sus dirigidos hayan recibido amenazas de organizaciones criminales en la previa de su compromiso contra México.

Pese a los trascendidos, el estratega indicó que no recibió acusaciones de dicho tipo. Si perdió 2-0, fue netamente por superioridad esquemática del rival: quedó eliminado en los dieciseivos de final.

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate”, lanzó.

“Sentí que yo como técnico no estuve a la altura del proceso en el Mundial. Mejor que me critiquen a mí y dejen a los chicos tranquilos. Ver llorar a los jugadores me partió el alma“, agregó.

Sebastián Beccacece derriba mitos sobre el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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La autocrítica de Sebastián Beccacece por el Mundial 2026

Finalmente, el entrenador -con recordado paso por Chile- reflexionó sobre su estadía en el certamen internacional. Para él, solo hubo un encuentro en el que le falló la planificación.

“El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia“, cerró.