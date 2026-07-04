Las palabras del Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre Vozinha que generan todo tipo de reacciones

El portero argentino, Emiliano Martínez sorprende a todos con sus dichos sobre Vozinha.

La Selección de Argentina sufrió para dejar en el camino a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde la ‘Albiceleste’ derrotó por 3-2 al conjunto africano y avanzó a los octavos de final, en el que se enfrentará a Egipto en dicha fase.

Tras lo que fue este partido, el portero argentino Emiliano Martínez conversó con la prensa después de este triunfo, en el que a pesar de la victoria, quedó algo molesto con el golazo que le anotaron en lo que era el 2-2, en donde no tuvo nada que hacer.

“Qué golazo me metieron el segundo, déjame de joder, boludo. Quedé un poco caliente”, partió señalando Martínez.

En esa misma línea, el ‘Dibu’ también comentó lo que fue el primer gol que recibió: “estaba un poco adelantado en el primer gol, vi que Licha (Lisandro Martínez) salía y le pasó entre las piernas”.

El golazo que recibió Martínez y que lo dejó caliente | Foto: Getty Images

Pensando en lo que será su próximo encuentro, el portero argentino hace la reflexión de la actuación del equipo en este Mundial, en la que sabe que en esta etapa final los duelos estarán mucho más complejos, donde cualquier clase de error, puede costar muy caro.

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“No pude reaccionar, tengo que seguir ajustando. Contento, la cancha estaba muy seca, hacía mucho calor. En Qatar sufrimos más de lo esperado, hoy sufrimos por primera vez en el Mundial. Hay que pasar como sea. Tenemos la experiencia de que ya nos pasó y seguirá pasando, seguiremos tranquilos”.

Martínez y su elogio a Vozinha

Martínez y su elogio a Vozinha | Foto: Getty Images

Concluyendo, Martínez sorprendió con sus elogios para el portero de la Selección de Cabo Verde, Vozinha, quien maravilló a todos con sus actuaciones en este Mundial a sus ya 40 años y en la que el portero argentino solo tuvo grandes palabras para su colega.

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“Vozinha estuvo muy bien, se lo merece todo. Cabo Verde nos hizo un partido de igual a igual. Hay que darle mérito”, cerró.