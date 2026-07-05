¿Por qué Brasil vs. Noruega no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 genera gran expectativa, pero en Chile surgió una duda sobre la transmisión del encuentro.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y este domingo 5 de julio continúa la disputa de los octavos de final con un atractivo duelo entre la Selección de Brasil y la Selección de Noruega, dos equipos que buscarán un lugar entre los ocho mejores del certamen.

La Canarinha llega a este compromiso con el cartel de favorita, aunque al frente tendrá a los “Vikingos Rojos”, una de las grandes sorpresas de la cita planetaria, que buscarán seguir haciendo historia.

Como ocurre en cada jornada del Mundial, muchos hinchas en Chile esperan seguir el partido por televisión abierta. Sin embargo, este encuentro no forma parte de la programación de Chilevisión, por lo que será necesario recurrir a otra alternativa para verlo.

Brasil y Noruega se enfrentan hoy en el Mundial | FOTO: @FIFAWorldCup

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Por qué Brasil vs. Noruega no va por Chilevisión?

El encuentro entre Brasil y Noruega no será transmitido por Chilevisión, ya que la estación nacional no posee los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026, sino que realiza una selección de encuentros durante el torneo.

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Así puede ver EN VIVO el partido de Brasil vs. Noruega

De esta manera, la única forma de ver el compromiso en vivo y online en Chile será a través de DSports y la plataforma de streaming DGO, servicios que cuentan con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos.