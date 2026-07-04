Vozinha revela qué le dijo Lionel Messi tras el épico Argentina vs. Cabo Verde: Sorpresa total

El arquero de Cabo Verde reveló el diálogo que tuvo con Lionel Messi al término del partido ante Argentina por el Mundial 2026.

Cabo Verde se despidió del Mundial de Norteamérica 2026 el día de ayer ante Argentina, donde cayó con las botas puestas en el tiempo suplementario por 2-3, compromiso que estuvo repleto de emociones.

Una de las grandes revelaciones del país africano y la Copa del Mundo es Vozinha, portero de Cabo Verde que el día de ayer reveló el diálogo que tuvo con Lionel Messi, astro argentino: “Me acerqué a Messi después del partido… me abrazó y me dijo ‘eres genial, tu gente debería estar orgulloso de ti’. Eso fue increíble para mí”, dijo.

Para el caboverdiano, las palabras del jugador de Inter de Miami significaron la vida entera: “Escuchar palabras como esas de alguien como Leo Messi significa mucho para mí. Le agradecí y le dije ‘gracias Leo, eres el mejor’”.

Vozinha fue la gran figura de Cabo Verde en el Mundial. | Foto: Getty Images

“Luego le pregunté si podríamos intercambiar camisetas… Leo dijo que me las daría en el túnel después de las entrevistas. Momentos como estos permanecen grabados en tu corazón para siempre”, complementó

Así las cosas, Lionel Messi mostró porque es uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia y no solo eso, sino que también un lado humano que emociona a sus más fanáticos y también a sus detractores.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina eliminó a Cabo Verde por 2-3 en el tiempo suplementario del Mundial 2026.

El portero Vozinha reveló que Messi elogió su desempeño tras finalizar el partido.

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