Dónde y cómo ver EN VIVO a Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Canarinha y los Vikingos Rojos se enfrentan en un duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa su desarrollo con los octavos de final, instancia donde las selecciones empiezan a definir su camino rumbo a los cuartos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Este domingo 5 de julio, la Selección de Brasil vuelve a escena con un duro desafío ante la Selección de Noruega, en un duelo que promete muchas emociones.

Para los hinchas en Chile, como en cada jornada del torneo, surge la duda sobre dónde ver el compromiso en vivo y online, considerando que no todos los partidos son transmitidos por televisión abierta.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite a Brasil y Noruega?

El partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 no será transmitido por Chilevisión, ya que dicha señal no cuenta con la totalidad de los derechos de todos los encuentros de la cita planetaria.

De esta manera, la alternativa para seguir el compromiso en Chile es a través de DSports, señal de televisión por cable, y también por la plataforma de streaming DGO, donde se pueden ver todos los partidos de la Copa del Mundo.

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Vinicius se ve las caras ante Haaland en el Mundial 2026 | FOTO: Getty Images

Argentina | TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile | DSports, DGO, Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece, Unicanal

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los octavos de final?

El partido entre Brasil y Noruega se disputará este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile Continental.