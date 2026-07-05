El astro del Scratch firmó el gol del honor en Nueva Jersey, pero el histórico desastre aceleró su adiós definitivo.

El terremoto futbolístico que significó la eliminación de Brasil a manos de la Noruega de Erling Haaland sumó su capítulo más dramático y doloroso tras el silbatazo final en Nueva Jersey.

El astro de la Canarinha, Neymar, rompió en llanto sobre el césped e indicó de forma tajante su despedida de la Seleção Brasileira, dando señales claras de que no pretende disputar otra Copa del Mundo y que su legendaria trayectoria llegó a su fin, tal como ocurrió en 2016 cuando Chile retiró a Lionel Messi.

El histórico “10”, que ingresó en el complemento cuando el bando marchaba 0-0, se transformó en el protagonista absoluto del tiempo suplementario. Tras un partido opaco y de pocas luces, asumió la presión máxima en los descuentos tras picantes provocaciones cruzadas con el meta noruego Ørjan Nyland. Neymar convirtió el penal con frialdad, le gritó el gol en la cara al arquero y selló el descuento 2-1 definitivo, pero la procesión iba por dentro.

“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui” (Lo intenté, intenté. Ahora se termina. Comencé aquí y cierró aquí), gatilló el atacante con los ojos llenos de lágrimas ante las pantallas de GETV, en una cruda y mística referencia al MetLife Stadium, el mismísimo recinto donde debutó con la camiseta de su país en un amistoso ante Estados Unidos en el lejano 2010. El círculo se cerró de la peor forma en el pasto norteamericano.

Neymar se fue desconsolado tras la eliminación de Brasil ante Noruega. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Crisis total: El peor registro histórico del Scratch

El adiós anticipado del crack de la camiseta “10” no hace más que profundizar una de las crisis institucionales y deportivas más severas en la historia del fútbol sudamericano. La sorpresiva caída ante los vikingos en los octavos de final caló hondo en los libros de estadísticas de la FIFA, transformándose en una mancha imborrable para la escuadra pentacampeona del mundo:

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El peor fantasma del pasado: Esta eliminación prematura en los octavos de final representa de forma matemática la peor campaña de Brasil en una Copa del Mundo desde el Mundial de Italia 1990.