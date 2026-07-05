El estratega aurinegro le paró el carro de forma tajante a las informaciones que daban por hecho el arribo del volante azul.

El mercado de pases invernal del fútbol chileno siempre da espacio a las especulaciones alrededor de los clubes, pero hay situaciones que terminan colmando la paciencia de los protagonistas en el césped.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, confesó abiertamente que está muy molesto por el rumor que corrió con fuerza en los últimos días y que daba por hecho que Lucas Assadi se sumaba al cuadro pirata para la segunda rueda del torneo.

Al ser consultado sobre si le incomodó que se utilizara su nombre o el de la institución en las carpetas de esta supuesta operación, el técnico no se guardó absolutamente nada.

“Sí, la verdad que sí. Sí, principalmente por respeto al club, respeto a Lucas, y respeto a Universidad de Chile también; de las dos maneras. Más que a uno, ¿por qué? Porque los clubes se esfuerzan mucho para tener a sus jugadores y para a veces prestar a sus jugadores. En este caso no se dio ninguna de esas dos”, gatilló con total severidad el DT.

En la misma línea, Caputto desnudó la falsedad de la noticia que se había tomado las redes sociales en las jornadas previas. “Me llamó la atención que cómo fue tan tajante el tema y cómo fue tan en un momento fidedigno, lo habían dado como que estaba. Y bueno, sí, claro, por supuesto que me molesta, pero en la interna nosotros sabíamos que no era nada de lo que se estaba comentando”, disparó en el micrófono de BOLAVIP para sepultar de forma definitiva la teleserie de invierno.

Hernán Caputto ratifica que lo de Lucas Assadi fue humo.

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La apuesta por la cantera y el recado para el segundo semestre

Dejando atrás la polémica de Lucas Assadi, el estratega de la Cuarta Región analizó las conclusiones que le dejó la Copa Chile respecto a la conformación de su pizarra táctica de cara al bando de la liga y la Copa Libertadores. Caputto se mostró sumamente satisfecho con las variantes liguera que tiene en casa, descartando volverse loco buscando “refuerzos” de renombre en la cancha si es que no calzan con el consenso del club.

Para el técnico, el certamen tradicional sirvió para blindar el proyecto deportivo. “Estos partidos seguro que nos iban a dar algo de Copa Chile, y nos dieron cosas como esta, ¿no? Que jugadores jóvenes u otros jugadores, como Lucas Sosa que habitúa a jugar de lateral, o Chocho Alucema, que es un jugador del club joven, nos demostró en dos partidos jugando de titular que puede estar a la altura de jugar”, valoró.

El estratega remarcó la importancia de foguear a las nuevas camadas en el pasto. “Yo considero que darle experiencia a los jóvenes también es importante. Ayer debutó nuestro arquero, ya jugaron los cuatro arqueros en la mitad del año en nuestro equipo… Son jugadores que en cualquier momento iban a tener su posibilidad de jugar”, cerró de forma colectiva antes de evadir entre risas el bando del pronóstico para el bicampeonato de Argentina o el avance de Francia.