Revelan la oferta de Universidad Católica por Francisco González: “Monto cercano a…”

La escuadra precordillerana le acercó una propuesta a O'Higgins de Rancagua por el futbolista de 25 años. Hay negociaciones.

Universidad Católica quiere sumar refuerzos de calidad para el segundo semestre y ello queda demostrado con la figura que está en la mira: Francisco González es la obsesión en el mercado de fichajes.

Es por eso que la cúpula precordillerana se lanzó por por su incorporación y envió una oferta a O’Higgins de Rancagua por sus servicios. ¿Por cuánto dinero es? Punto Seguido entregó el detalle.

Según indicó el medio partidario, la escuadra de Las Condes se inclinó por proponer una cesión hasta fin de año. Tras ello, podrá adquirir su pase o, eventualmente, verse obligada a hacerlo.

“Es un préstamo con cargo más una interesante opción de compra por un porcentaje cercano al 60% de la carta, esto para que O’Higgins también se vea beneficiado en una posible y futura venta”, reveló el sitio.

Luego, agregó: “Con la opción de comprar el 60% de su carta a final de temporada por un monto cercano a los 800 mil dólares, opción de compra que sería obligatoria en el caso de cumplir ciertos objetivos”.

Francisco González es el objetivo de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Francisco González definió su postura: ¿Jugará en Universidad Católica?

Finalmente, la información asegura que el atacante no ve con malos ojos permanecer en territorio nacional a pesar del interés foráneo. Por el momento, la UC sigue en carrera.

“Es algo que no seduce del todo al propio jugador, que por un tema personal prefiere hoy no moverse del continente e idealmente seguir en Chile hasta final de año“, concluyó.