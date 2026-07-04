Argentina juega con otro reglamento: La indignante imagen que levanta sospechas en el Mundial 2026

La albiceleste sufrió para derrotar a Cabo Verde el día de ayer, donde una polémica acción del árbitro se robó las miradas.

Argentina y Cabo Verde protagonizaron, hasta el momento, el mejor partido en lo que va del Mundial de Norteamérica 2026 donde fueron los trasandinos quienes firmaron el boleto a los octavos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó ganando con un gol de Lionel Messi, pero en el segundo tiempo se los empataron. En la prórroga parecía que Argentina se lo llevaba 2-1, pero nuevamente Cabo Verde revivió de las cenizas para empatarlo.

Cuando parecía que todo se definía en penales, Lionel Messi ejecutó un córner que terminó en autogol de Cabo Verde, gol que a la larga sería irremontable para los africanos y se terminaron quedando en el camino.

En el cierre del encuentro, eso sí, se produjo una curiosa imagen: Nicolás Tagliafico sangró y manchó su camiseta, por lo que debía salir del campo de juego y después incorporarse con el partido ya reanudado. ¿Resultado? El árbitro espero a que fuera atendido, no reanudó el juego y después lo incorporó.

ERA ESCANTEIO PRA CABO VERDE E O REGULAMENTO MANDA O JOGADOR ESPERAR 1 MINUTO FORA DEPOIS DO ATENDIMENTO



ROUBO DESCARADO https://t.co/yYrTlq1qzr pic.twitter.com/eEnZB7gRe0 — Zeca (@tmr6dlr) July 4, 2026

La jugada generó bastante polémica, ya que Tagliafico debió haber salido de la cancha y el árbitro debió haber reanudado el partido cuando Cabo Verde buscaba el empate, pero nada de eso pasó y prefirió que Argentina no sufriera una desventaja numérica ni por un minuto.

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Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Argentina se instaló en los octavos de final de la Copa del Mundo y ahora tendrá que enfrentar a Egipto, país que venció a Australia el día de ayer en Texas.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina clasificó a octavos de final tras vencer a Cabo Verde en el Mundial.

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Lionel Scaloni dirige a Argentina y Lionel Messi anotó el primer gol del partido.