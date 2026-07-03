Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO de la Copa del Mundo 2026. En esta ocasión, será Argentina quien enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports , mientras que en streaming estará disponible por DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN, Disney+ y las plataformas digitales de CHV .

Egipto venció a Australia en lanzamientos penales y será el rival del ganador entre Argentina y Cabo Verde en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 .

Argentina y Cabo Verde ya están formados en el centro de la cancha del Hard Rock Stadium de Miami. Comienza la entonación de los respectivos himnos patrios.

Pase largo a Lionel Messi y este controla como los dioses en el área y define con categoría ante Vozinha. Es el 1-0 de Argentina en 29 minutos.

El cuadro principal de eliminación directa entra en su momento más vibrante y las huestes sudamericanas asoman bajo los focos del planeta entero. La Copa del Mundo 2026 tiene un partidazo correspondiente a los 16avos de final; esta vez, son Argentina y Cabo Verde las selecciones que saltan a la cancha en busca de la clasificación de oro.

Por historia y por presente, la Albiceleste es apuntada como la gran favorita para esta llave en las pizarras de las casas de apuestas. El bando de Lionel Scaloni refrendó sus credenciales al ganar sus tres partidos en la fase de grupos y, por si fuera poco, ostentan el cartel de ser los actuales campeones del planeta. Sin embargo, en la interna saben que no se pueden confiar en el césped: ante Austria y Jordania tuvieron más problemas de los esperados, encendiendo un foco de advertencia. Ojo en el bando defensivo.

Los Leones Azules: El muro invicto que asusta a las potencias

Por la vereda opuesta aparece una de las historias más hermosas y combativas del certamen, una escuadra que no le teme a los apellidos rutilantes y que sale a morder el pasto con el cuchillo entre los dientes. Cabo Verde llega invicto a estos 16avos de final, transformándose en una auténtica pesadilla liguera para los analistas internacionales.

Los africanos han edificado una fortaleza inexpugnable en la cancha. Si bien no han ganado un bando en los 90 minutos reglamentarios, tampoco han caído: ni España ni Uruguay pudieron doblegarlos en la fase previa. El elenco caboverdiano cuenta con un orden logístico envidiable y saben defender con uñas y dientes su ventaja. Ante la poderosa Argentina intentarán otra vez sorprender al planeta fútbol entero y estampar su firma en los octavos de final. ¡Promesa de guerra civil en el césped de Miami!