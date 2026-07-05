Advierten que Universidad de Chile remecerá el mercado: “Se viene un fichaje bombástico”

El periodista Marcelo Díaz aseguró que el conjunto estudiantil va por un refuerzo de jerarquía. No entregó nombres.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil necesita calidad para el cierre de temporada y todo indica que irá por una figura que causará impacto. ¿Por qué?

Según reveló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la cúpula universitaria está gestionando la incorporación de un jugador de jerarquía: uno de los que puede remecer el libro de pases.

Si bien no entregó nombres, el comunicador adelantó que será una pieza importante. Tampoco deslizó pistas sobre el futbolista que puede arribar al Centro Deportivo Azul.

“Se van a buscar los tres nombres que faltan. Están misteriosos con el tema refuerzos. Dicen que se viene una bomba, un fichaje bombástico“, comentó en pleno partido contra Santiago Wanderers.

A su vez, el rostro de TV explicó que Gonzalo Reyna será inscrito como sub-21. Es decir, no se utilizará uno de los tres cupos disponibles en este período de transferencias.

Universidad de Chile va por un refuerzo de jerarquía. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile ilusiona en el mercado de fichajes

Cabe consignar que según ha trascendido, la dirigencia laica anhela un extremo por derecha, un mediocampista y un defensor central. Por el momento, no hay mayores rumores.

Finalmente, hay que mencionar que en caso de una venta por sobre 250 mil USD, el cuadro azul puede optar a un cuarto cupo para el segundo semestre. Un punto que no debe pasar desapercibido.