Orjan Nyland ; Kristoffer Ajer , Torbjorn Heggem , David Moller Wolfe ; Julian Ryerson , Martin Odegaard , Sander Berge , Patrick Berg ; Alexander Sorloth , Erling Haaland , Antonio Nusa .

La Copa del Mundo entra en su etapa más dramática. La Verdeamarela busca meterse entre los ocho mejores ante un elenco escandinavo liderado por Erling Haaland

La Copa del Mundo 2026 entra en tierra derecha y los octavos de final no dan tregua. Luego de que en la jornada de ayer Marruecos y Francia timbraran sus boletos a la ronda de los ocho mejores, este domingo paralizará al planeta fútbol con un cruce de realidades y estilos contrapuestos: la siempre candidata Selección de Brasil mide fuerzas ante la sorprendente y poderosa Selección de Noruega, en un duelo de eliminación directa que promete sacar chispas.

El combinado sudamericano llega a este compromiso bajo el sello indiscutible de Carlo Ancelotti. El reputado estratega italiano ha logrado impregnar en la Canarinha un espíritu sumamente práctico y pragmático, dejando de lado el histórico y lírico jogo bonito para dar paso a la máxima efectividad colectiva. Este Brasil contemporáneo ha roto con la vieja tradición de los nombres rimbombantes en cada puesto, demostrando que con un bloque sólido y punzante son capaces de pulverizar a cualquier rival que se les ponga enfrente.

Por su parte, el combinado de Noruega salta al terreno de juego con la ilusión intacta de hacer historia grande en la cita planetaria, respaldados por una generación dorada que cuenta con dos nombres que brillan con luz propia en la élite europea. El ataque escandinavo está comandado por Erling Haaland, el letal e implacable ariete que ya se posiciona como el mejor futbolista en la historia de su país, secundado en la zona de gestación por Martin Ødegaard, el talentoso e inteligente mediocampista que viene de alcanzar la gloria con el Arsenal de Inglaterra.

Las tribunas del estadio ya comienzan a llenarse de color y las cámaras de la prensa mundial se enfocan en las grandes figuras del espectáculo, captando la concentración de Haaland al pisar el recinto deportivo. El ganador de esta llave se meterá de lleno en los cuartos de final del torneo más importante del mundo, por lo que un error de concentración podría significar el fin del sueño mundialista para cualquiera de las dos escuadras.

Todo está completamente dispuesto para vivir noventa minutos —o más— de pura tensión, estrategia y talento internacional. En RedGol te invitamos a ponerte cómodo para disfrutar de una cobertura total: vive junto a nosotros el minuto a minuto, las mejores jugadas, las polémicas y cada uno de los goles de este electrizante choque entre el gigante sudamericano y la potencia del norte de Europa. ¡Bienvenidos a la emoción del Mundial 2026!