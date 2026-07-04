Johnny Herrera le deja en bandeja este arquero para Colo Colo: “Lo traigo a ojos cerrados”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera le dejó en bandeja este arquero para Colo Colo.

En Colo Colo están muy expectantes en lo que es este mercado de pases, en donde Fernando Ortiz ha expresado su gran deseo de poder contar con un nuevo portero, por lo que la dirigencia ha tenido que empezar a mover sus grúas para encontrar un nombre que seduzca a su DT.

Ante esta búsqueda, el ex portero nacional, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para dejar un candidato para el arco de Colo Colo, en la que propone el nombre del Seleccionado Nacional, Lawrence Vigoroux.

“Les falta visión, yo iría por (Lawrence) Vigoroux. Está en tu selección, tampoco debe ser tanta la diferencia de allá (Inglaterra)”, parte señalando Herrera.

Si bien esta opción podría tener una importante traba por el sueldo que puede ganar el hoy guardameta en Inglaterra, el ‘Samurai’ siente que Colo Colo podría seducirlo a Vigoroux con una oferta considerable y con un contrato importante, para que pueda hacer realidad este fichaje.

Herrera quiere a Vigoroux para Colo Colo | Foto: Photosport

“Acá le pueden pagar perfectamente unos 70 mil dólares y sería muy parecido a lo que gana allá, un contrato de cuatro años, tiene 31-32, es un titularísimo de la selección”, declaró.

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Concluyendo, Herrera le expresa a Colo Colo y a la misma Universidad de Chile, club de sus amores, intentar por el fichaje de Lawrence Vigoroux, ya que es un arquero que le puede entregar mucha solidez a cualquier equipo con sus grandes condiciones que ya ha mostrado en ‘La Roja’.

“Yo me la jugaría tanto en la U o Colo Colo iría por Vigoroux, lo traigo a ojos cerrados, es titular en la selección”, cerró.

En Síntesis

El DT Fernando Ortiz busca un nuevo portero para reforzar el plantel de Colo Colo.

busca un nuevo portero para reforzar el plantel de Colo Colo. El exarquero Johnny Herrera propone el fichaje del Seleccionado Nacional Lawrence Vigoroux.

propone el fichaje del Seleccionado Nacional Lawrence Vigoroux. El guardameta de 32 años juega en Inglaterra y es titular en ‘La Roja’.