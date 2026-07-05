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Copa Chile

Tras Unión Española vs. O’Higgins: Así queda el grupo de Colo Colo en Copa Chile

El cuadro rancagüino sigue en racha luego de golear a los Albos y mete presión en la tabla de Copa Chile.

O'Higgins acecha a Colo Colo en Copa Chile.
© Unión EspañolaO'Higgins acecha a Colo Colo en Copa Chile.

O’Higgins de Rancagua confirmó su repunte en la Copa Chile y derrotó por 2-1 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, resultado que reordena la pelea en el Grupo E y mete presión directa sobre Colo Colo. Los celestes fueron efectivos en momentos clave y aprovecharon su buen cierre de semana para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Las anotaciones del “Capo de Provincia” llegaron gracias a Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo, quienes marcaron las diferencias ante un cuadro hispano que solo pudo descontar mediante Andrés Vilches.

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Con este triunfo, el equipo de Lucas Bovaglio no solo deja atrás un inicio irregular, sino que se instala como un serio candidato a avanzar de fase precisamente junto a los Albos.

Así queda el grupo de Colo Colo en la Copa Chile

Con este resultado, el Cacique se mantiene como líder con 9 puntos, pero ahora con O’Higgins muy cerca con 8 unidades, a la espera de lo que hagan los Albos frente a Deportes Recoleta este lunes.

Más atrás aparecen precisamente los recoletanos y Unión Española, ambos con 4 puntos.

De esta manera, el panorama queda totalmente abierto: si Colo Colo gana, asegura clasificación y liderato, pero si tropieza, O’Higgins podría arrebatarle la cima en la última fecha, encendiendo por completo la definición del grupo.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo4301106+49
2O’Higgins5221107+38
3Recoleta411236-34
4Unión Española511348-44
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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