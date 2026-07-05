El cuadro rancagüino sigue en racha luego de golear a los Albos y mete presión en la tabla de Copa Chile.

O’Higgins de Rancagua confirmó su repunte en la Copa Chile y derrotó por 2-1 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, resultado que reordena la pelea en el Grupo E y mete presión directa sobre Colo Colo. Los celestes fueron efectivos en momentos clave y aprovecharon su buen cierre de semana para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Las anotaciones del “Capo de Provincia” llegaron gracias a Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo, quienes marcaron las diferencias ante un cuadro hispano que solo pudo descontar mediante Andrés Vilches.

Con este triunfo, el equipo de Lucas Bovaglio no solo deja atrás un inicio irregular, sino que se instala como un serio candidato a avanzar de fase precisamente junto a los Albos.

Así queda el grupo de Colo Colo en la Copa Chile

Con este resultado, el Cacique se mantiene como líder con 9 puntos, pero ahora con O’Higgins muy cerca con 8 unidades, a la espera de lo que hagan los Albos frente a Deportes Recoleta este lunes.

Más atrás aparecen precisamente los recoletanos y Unión Española, ambos con 4 puntos.

De esta manera, el panorama queda totalmente abierto: si Colo Colo gana, asegura clasificación y liderato, pero si tropieza, O’Higgins podría arrebatarle la cima en la última fecha, encendiendo por completo la definición del grupo.

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