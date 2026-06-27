Se define la fase de grupos del Mundial 2026: así va la tabla de los mejores terceros EN VIVO

El Mundial 2026 ya vive sus últimos partidos dentro de la fase de grupos y la pelea por clasificar a los dieciseisavos de final está más intensa que nunca, en la que los equipos luchan con todo en poder ingresar a la fase final del torneo, en la que incluso en algunas zonas, pueden llegar a clasificar tres por los mejores terceros.

Si bien resta por definir el Grupo J y K, ya hay seis mejores terceros definidos para la fase final de la Copa del Mundo, en la que Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Suecia, Paraguay, Senegal y Ghana ya tienen asegurado un lugar entre los mejores terceros.

Es por esto, que en estos momentos hay dos cupos por definir para quedarse con estas plazas de mejores terceros, en la que la lucha hoy en día la tienen las selecciones de Irán, Corea del Sur, Argelia, Austria, Congo y Uzbekistán, quienes tienen opciones para hacerse de dicha plaza.

Hasta el momento, Irán y Corea del Sur se estarían quedando con estos cupos, pero entre Austria y Argelia (ambos con tres puntos) deberían definir a un clasificado en dicha zona y el otro cupo lo pelearán RD Congo y Uzbekistán, en donde los africanos están bien aspectados y en caso de triunfar, asegurarían el tercer lugar.

Así está la tabla EN VIVO del tercer lugar en el Mundial 2026