Nicolás Otamendi le niega el saludo a Rodri y lo encara tras la final del Mundial 2026: “Toda la semana estuviste…”

Las cámaras captaron un tenso intercambio entre Nicolás Otamendi y Rodri una vez finalizada la definición del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 terminó con la consagración de la Selección de España, que logró imponerse por 1 a 0 a la Selección Argentina en un encuentro de máxima intensidad disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Como suele ocurrir en este tipo de definiciones, las emociones no terminaron con el pitazo final. Mientras los jugadores españoles celebraban la conquista de la cita planetaria, los futbolistas argentinos intentaban asimilar una derrota que dejó un ambiente cargado de tensión sobre el terreno de juego.

Fue en ese escenario donde se produjo uno de los momentos más comentados del cierre del partido, con Nicolás Otamendi y Rodri como protagonistas de un cruce que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

El tenso cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri

Una vez finalizado el encuentro, el mediocampista del Manchester City se acercó a saludar al defensor de River Plate en medio de los gestos de deportividad entre ambos planteles. Sin embargo, el zaguero argentino rechazó estrecharle la mano y, visiblemente molesto, le lanzó una dura frase.

“Toda la semana estuviste llorando, toda la semana”, le dijo Otamendi al volante español, en una escena que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial.

El intercambio duró apenas unos segundos, aunque fue suficiente para convertirse en una de las imágenes más comentadas.

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OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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En resumen…