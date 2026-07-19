El reconocido panelista y amigo de Cristiano Ronaldo ninguneó el nivel futbolístico del equipo de Lionel Scaloni en el MetLife Stadium.

La consagración de España como flamante campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva Jersey no apaciguó los ánimos en la prensa ibérica.

Muy por el contrario, los festejos por la segunda estrella española convivieron con un descarnado y provocador análisis hacia el desempeño de la Albiceleste. El encargado de llevar la batuta de las chicanas fue el periodista Edu Aguirre, quien aprovechó las pantallas de El Chiringuito para sepultar futbolísticamente al combinado sudamericano.

El panelista, famoso internacionalmente por su estrecho vínculo con Cristiano Ronaldo, fue tajante al evaluar la distancia táctica que se vio sobre el césped del MetLife Stadium:

“No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte”, disparó sin filtros y con un evidente tono sobrador ante las cámaras.

Aguirre insistió en que el exiguo 1-0 definitivo anotado por Ferrán Torres en el alargue no reflejó la superioridad absoluta de las pizarras de Luis de la Fuente.

“El partido de hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad… No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”, argumentó el comunicador, minimizando los intentos agónicos de Lionel Messi y Giuliano Simeone en el epílogo.

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El llanto por el VAR y el remate de Pedrerol: “Una imagen patética”

La trastienda del arbitraje también formó parte del arsenal defensivo de Aguirre. El periodista arremetió contra la terna referil por la jugada en que se le anuló un gol a Nico Williams por una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi: “El mundo entero ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams. España es justa campeona”.

Estas declaraciones coronaron un Mundial donde Aguirre se dedicó sistemáticamente a fustigar el camino de la Scaloneta, recordando desde supuestas ayudas arbitrales ante Argelia en el debut hasta el complejo tránsito frente a rivales de menor envergadura. “Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto y Suiza. Con polémicas arbitrales”, había deslizado en los días previos.

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Para cerrar la noche de festejos y críticas cruzadas, el conductor del espacio, Josep Pedrerol, se sumó a las lapidarias conclusiones y destruyó la propuesta estratégica de Scaloni en los Estados Unidos. “Messi no ha aparecido. Argentina, que era la favorita, la campeona, ha dado una imagen patética. No ha chutado a portería. España la ha bailado. Al fútbol no se gana hablando, se gana jugando”, sentenció el presentador para ponerle el candado a una jornada negra para el orgullo futbolístico trasandino.