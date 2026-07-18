Kylian Mbappé impacta al mundo con sorpresiva confesión tras el Mundial 2026: “Me gustaría no ser…”

El delantero francés, Kylian Mbappé sorprendió a todos con esta confesión tras finalizar su Mundial 2026.

La Selección de Francia acabó con su participación dentro del Mundial 2026, en donde el equipo de Didier Deschamps cayó por 6-4 en el duelo por el tercer lugar de esta Copa del Mundo ante Inglaterra.

Tras lo que fue este duelo, el delantero y capitán, Kylian Mbappé conversó con la prensa después de poner fin a su actuación en este Mundial, el que hoy lo dejó como el goleador histórico de los Mundiales con su doblete, pero que dejó una impactante confesión sobre esto.

“Mañana va a marcar Messi, seguro. Marca siempre. Me gustaría no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido”, partió señalando Mbappé.

Agregando a esto, el goleador del Real Madrid indica que él siempre intenta poder ayudar a su equipo con goles, los que estos tras sus tres actuaciones en Mundiales, lo tienen en la cima de goleadores, algo que sin duda lo enorgullece.

Mbappé anotó un doblete ante Inglaterra | Foto: Getty Images

“Solo intento ayudar a mi equipo a marcar. Está claro que cuando marcas tantos goles en la Copa del Mundo, eso te hace evolucionar en ciertas esferas”, remarca.

Publicidad

Concluyendo, Mbappé remarca en que sabe que este logro es importante para el legado deportivo que puede dejar como futbolista, pero que hoy en día, es algo que no le toma mucho significado, ya que él quería luchar hasta el final por el título.

“Entonces, está bien para todo lo que es legado... Hoy, no es lo primero que me pasa por la mente”, cerró.

🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Leo Messi 🇦🇷 marque tout le temps, IL VA MARQUER DEMAIN C'EST SÛR !



J’aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l’histoire du Mondial et jouer demain. » 💔



🎙️ @M6 pic.twitter.com/O6tnxJYqJj — Actu Foot (@ActuFoot_) July 18, 2026