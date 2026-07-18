Tras el doblete de Kylian Mbappé: así queda la tabla de goleadores en el Mundial 2026

El delantero francés, Kylian Mbappé anotó un doblete y queda como el máximo goleador de la competición.

El Mundial 2026 ya empieza a llegar a su fin, en donde en esta jornada se disputó el penúltimo encuentro dentro de esta competencia, en la que Francia e Inglaterra se peleaban por el tercer puesto de este torneo.

En lo que fue un partido lleno de goles, la Selección de Inglaterra venció por 6-4 a Francia, en un partidazo que sin duda que quedará en la historia de los mundiales.

Dentro de lo que fue este compromiso, hay un jugador que estaba prendido en lo que es la lucha del máximo goleador de esta competencia y se trata del delantero francés, Kylian Mbappé.

El crack del Real Madrid llegaba a este duelo igualado con Lionel Messi con ocho anotaciones, en lo que era una ardua lucha por quedarase con la Bota de Oro.

Mbappé es hoy el máximo goleador del torneo | Foto: Getty Images

Mbappé aprovechó lo que fue este último duelo y anotó un doblete, en la que de forma momentánea lo ubica como el máximo goleador de esta competencia, esperando por lo que pueda hacer Lionel Messi.

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De esta forma, Mbappé esperará por lo que puede ser la actuación del astro argentino, quien tiene en sus pies lo que será la definición de esta Bota de Oro, en la que verá si lo puede alcanzar con un doblete, superarlo con un hat-trick o quedarse con el segundo puesto en esta lucha.

ASÍ QUEDA LA TABLA DE GOLEADORES EN EL MUNDIAL 2026

Kylian Mbappé: 10 goles Lionel Messi: 8 goles Erling Haaland: 7 goles Jude Bellingham: 7 goles Harry Kane: 6 goles Ousmane Dembélé: 6 goles Mikel Oyarzabal: 5 goles Vinicius Junior: 4 goles Julián Quiñones: 4 goles Ismaila Sarr: 4 goles

*En negrita: los jugadores que aún pueden escalar en esta lista