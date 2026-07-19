El jugador de Boca Juniors no pudo contener la furia luego del pitazo final, abalanzándose contra dos figuras del nuevo campeón del mundo.

La gran final del Mundial 2026 dejó mucho más que fútbol y uno de los focos principales fue la reacción de Leandro Paredes, quien terminó completamente desbordado tras la derrota de Argentina frente a España.

Su enojo ya había dado que hablar, pero con el paso de las horas comenzaron a surgir nuevos antecedentes que agrandan aún más la polémica.

En la transmisión oficial se alcanzó a ver al jugador de Boca Juniors fuera de sí, discutiendo y encarando rivales en medio del caos que se armó apenas terminó el encuentro. Su actitud generó críticas inmediatas, sobre todo por tratarse de un jugador experimentado que suele ser referente dentro del plantel.

Sin embargo, cuando parecía que la situación no pasaría de ahí, apareció un nuevo registro que cambió por completo la percepción de los hechos. Un espectador desde la grada captó una escena que no fue mostrada por la TV, revelando un momento mucho más tenso y agresivo.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve cómo apenas suena el pitazo final, Paredes arranca con todo directamente hacia Eric García, en medio del desorden en la cancha. Lo más impactante es que el argentino lanza una patada con clara intención de golpear, en una acción que pudo haber terminado mucho peor.

Leandro Paredes se descontroló tras la caída. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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No contento con ello, antes de que Lionel Scaloni lograra frenar la ira de su pupilo, se abalanzó contra Gavi lanzándolo al suelo, enfurecido por el triunfo de La Roja europea.

La secuencia no solo confirma el nivel de frustración del mediocampista, sino que también abre el debate sobre posibles sanciones, más allá de la tarjeta roja que fue mostrada por el juez luego de la -al menos- reprochable acción.

VIDEO: La furia desatada de Leandro Paredes