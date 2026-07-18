La inesperada medida de la FIFA a horas de la final del Mundial 2026 que desata la polémica por Argentina

La insólita medida que toma la FIFA a horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La Selección Argentina está próxima a disputar lo que es la gran final de la Copa del Mundo 2026, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni se verán las caras ante España, buscando un nuevo título Mundial.

En lo que fue su pasado duelo por semifinales, la ‘Albiceleste’ venció por 2-1 a Inglaterra en la agonía, en un duelo que tuvo de todo y dejó una gran polémica posterior al partido.

Se trata de la bandera con la que celebraron los jugadores argentinos, en la que aparecía escrito: “Las Islas Malvinas son Argentinas”, la que sin duda desató una gran polémica posterior a este compromiso ante los ingleses.

Desde la FIFA reglamentariamente está muy claro, que no se pueden ejercer mensajes políticos, por lo que abrieron un expediente de investigación sobre esta celebración, la que dejará castigos posterior a la final del Mundial.

Cuando se pensaba que ya todo estaba claro, en las últimas horas se dio a conocer una insólita noticia que deja a todos marcando ocupado y que tiene como protagonista nuevamente a esta bandera.

La bandera de la polémica | Foto: Getty Images

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La insólita luz verde que recibe Argentina

Hace unos instantes desde Sky Sports informaron que Argentina recibió luz verde por parte del grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca para poder volver a exhibir el mensaje de las Islas Malvinas, si ellos lo estiman conveniente tras la final.

Esta situación sin duda que genera mayor controversia aún, teniendo en claro que desde la misma FIFA hay un reglamento claro que no se pueden compartir mensajes políticos y que en caso de que esto ocurra, los jugadores o clubes (países) protagonistas, puedan recibir severas sanciones.

Pareciera ser que con esta luz verde, la FIFA podría hacer vista gorda a esta polémica que envuelve a Argentina a horas de la final, la que deja un peligroso precedente más en este Mundial 2026.

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