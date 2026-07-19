El zaguero trasandino dejó una de las imágenes más comentadas de la gran final.

La final entre España y Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también una escena que rápidamente se volvió viral durante la ceremonia de premiación.

Tras la derrota por 1-0 en la prórroga, el plantel albiceleste subió a recibir sus medallas como subcampeón en medio de un ambiente cargado de tensión.

Uno a uno, los jugadores de Argentina fueron saludando a las autoridades presentes en el palco, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mayoría cumplió con el protocolo, estrechando la mano del mandatario en un gesto habitual en este tipo de ceremonias.

Sin embargo, Cristian “Cuti” Romero protagonizó un momento que no pasó desapercibido. El defensor pasó de largo frente a Trump, ignorando el saludo y dejando al presidente con la mano extendida, en una imagen que rápidamente se replicó en redes sociales y transmisiones alrededor del mundo.

❗️ EL “CUTI” ROMERO LE NEGÓ EL SALUDO A DONALD TRUMP



Cristian “Cuti” Romero protagonizó un momento llamativo durante la ceremonia de premiación al no saludar a Donald Trump cuando pasó por el palco para recibir su medalla.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/R4Bsk3yQWG — Diagonales (@diagonalesweb) July 19, 2026

El gesto generó todo tipo de reacciones, desde quienes lo interpretaron como una muestra de frustración tras la derrota, hasta quienes lo vieron como una actitud deliberada. Lo cierto es que la tensión del partido aún estaba latente, especialmente tras los incidentes ocurridos al final del encuentro.

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Por ahora, Romero no se ha referido públicamente a lo ocurrido, por lo que el episodio queda abierto a interpretaciones.

Lo concreto es que su acción dejó una de las postales más comentadas de la premiación, sumando un nuevo capítulo a una final que difícilmente será olvidada.