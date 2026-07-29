Universidad Católica quiere remecer el mercado: busca concretar este anhelado retorno

En la Universidad Católica quieren hacer feliz a Daniel Garnero y buscan el retorno de este jugador.

Universidad Católica ya da sus primeros pasos dentro de este segundo semestre, en el que los ‘Cruzados’ se preparan con todo para lo que será una recargada recta final que tendrán tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, desde la directiva de la ‘Franja’ empiezan a ver opciones para poder reforzar el equipo que comanda Daniel Garnero, en la que el DT espera por fichajes para nutrir su plantel.

En las últimas horas, una importante noticia es la que se ha dado a conocer sobre el mercado de la Universidad Católica, en la que un viejo conocido podría retornar para reforzar al club.

Se trata del volante venezolano, Eduard Bello, quien hoy en día milita en Atlético Nacional de Colombia y no estaría en los planes del conjunto cafetalero, por lo que la UC mira con atención.

Bello podría retornar a la U | Foto: Photosporthttps://bolavip.com/cl/tema/eduard-bello

Así lo informaron en Radio Cooperativa, en la que señalaron que desde la Universidad Católica siguen de muy cerca la situación del jugador venezolano y estos días podrían ser cruciales para un posible retorno.

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Por esto, en la Universidad Católica se prende la ilusión de que pueda llegar un refuerzo para este segundo semestre, pensando en lo que será su participación en la Copa Libertadores, torneo nacional y Copa Chile.

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