El arquero caboverdiano grabó una publicidad antes de emprender vuelo a Chile, pues el jueves debería estar en Santiago.

Este miércoles se definió cuándo llegará Vozinha a Chile, para sumarse a Colo Colo como nuevo refuerzo para el segundo semestre, luego de haber sido anunciado el pasado viernes en redes sociales.

Si bien el arquero caboverdiano ya habría firmado su contrato de forma digital, los hinchas albos han estado bastante nerviosos ante el retraso del viaje de quien fue la sensación en el Mundial 2026.

Finalmente, Vozinha arribará a nuestro país mañana (jueves) cerca de las 20:30 horas, en un vuelo proveniente de Madrid, España.

Aunque el origen del portero de 40 años es Lisboa, Portugal, ciudad en la que ha estado los últimos días tras las merecdidas vacaciones en su natal Cabo Verde.

El video que protagonizó Vozinha

Y previo al viaje con destino a Chile, el golero subió dos videos a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 30 millones de seguidores, en los que promocionó el útimo lanzamiento de Sony Pictures.

Se trata de la película “Spider-Man: Un nuevo día”, donde Vozinha invita a conocer a un héroe, luego de haberlo sido en la reciente Copa del Mundo ante los ojos de muchos espectadores.

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El material audiovisual está dirigido al público brasileño, que es el mercado más potente del habla portuguesa, lengua madre del propio guardameta.

Cabe consignar que tras el Mundial 2026 el experimentado futbolista ha sido rostro de varias campañas publicitarias, aprovechando el boom que tuvo en Instagram, convirtiéndose en el arquero más seguido del mundo.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis