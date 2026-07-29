Michael Clark revocó la compra de acciones que modifica la propiedad de Azul Azul, lo que derivaría en una salida masiva de directores.

El escándalo del Caso Sartor en Universidad de Chile provocará un verdadero terremoto en el directorio de Azul Azul, el que podría terminar con la salida de Cecilia Pérez y de varios directores de la concesionaria que rige los destinos del conjunto azul.

A un día de la formalización del expresidente de AA, Michael Clark y otros seis exdirectores del Grupo Sartor, el empresario decidió revocar la compra de las acciones de la entidad a la sociedad Antumalal, una maniobra que buscaría rebajar eventuales medidas cautelares en el marco la investigación en su contra.

Este miércoles y a través de un hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el gerente general de la orgánica, José Ignacio Asenjo, Clark echó pie atrás con la compraventa por lo que su propiedad mayoritaria en U. de Chile quedó sin efecto.

El objetivo de la operación es levantar el embargo judicial que pesa sobre el paquete accionario controlado por Michael Clark. Para ello, Sartor Leasing debe desembolsar US$8 millones, tras lo cual las acciones serían transferidas desde Antumalal a Tactical Sports, sociedad perteneciente a Sartor Leasing y vinculada a Sartor AFIP, pero que opera de forma independiente de la liquidación de Sartor AGF.

Tras concretarse este movimiento, la conducción del directorio de Azul Azul tendrá un impacto inmediato, ya que tendrán que dejar sus cargos los directores afines a la línea de Clark. Así, Cecilia Pérez dejará de ser la presidenta de AA y también tendrán que decir adiós Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum.

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En síntesis…