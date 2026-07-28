POLÉMICA TOTAL: La IFAB reconoce un error arbitral que favoreció a Argentina en el Mundial 2026

En las últimas horas se conoció del gran error en el Mundial 2026 que benefició a Argentina.

El Mundial 2026 ya quedó en el pasado y dejó a la Selección de España como el campeón del Mundo tras vencer en la final por 1-0 a la Selección de Argentina gracias al solitario tanto de Ferran Torres.

Si bien esta cita mundialista ya tuvo su punto final, aún se mantienen vivas ciertas polémicas que se vivieron dentro de este Mundial, en donde en las últimas horas se dio a conocer una importante situación que terminó beneficiando a Argentina.

El desempeño de la Selección Argentina dejó bastantes polémicas en este Mundial 2026, en la que muchas jugadas que involucran a la ‘Albiceleste’, fueron las que más debates arbitrales generaron y estas sin duda que encendían las redes.

Durante esta jornada, el Internacional Football Association Board (IFAB) hizo estallar una gran polémica en lo que fue el Mundial 2026 y esta fue por la expulsión de Breel Embolo en el duelo entre Suiza y Argentina por los cuartos de final.

KANSAS CITY, MISSOURI – JULY 11: Referee Joao Pinheiro shows a red card to Breel Embolo #7 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Desde la IFAB reconocieron que el mal uso del VAR benefició a Argentina tras lo que fue la polémica jugada que involucró a Leandro Paredes y Breel Embolo, la que terminó con una tarjeta roja para el jugador suizo tras una doble amonestación.

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El ente mencionado indicó que el juez portugués Joao Pinheiro sancionó de forma indebida al jugador suizo con una tarjeta amarilla tras ser llamado del VAR, luego de revocar una sanción a Argentina.

El error del VAR que favoreció a Argentina

Mediante un articulo, la IFAB señaló que para el protocolo de videoasistencia no se debe utilizar para revocar una sanción que tenga que ver con casos de simulación -como ocurrió en este caso-.

Además, agregan a que ‘una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarila, solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede revisarse, ni modificarse”

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De esta manera, se confirma que el VAR no debió llamar al juez portugués para revisar esta jugada y que la amonestación tenía que permanecer a Leandro Paredes, a pesar de la ‘simulación’ del jugador suizo.

La IFAB aclaró que el VAR puede corregir la identidad del jugador amonestado, pero no puede intervenir para convertir esa corrección en una expulsión por doble amarilla, lo que pasó en el caso de Embolo.

De esta manera, se confirma del error que se vivió en esta jugada, la que terminó perjudicando a Suiza ante Argentina, ya que los europeos terminaron cayendo por 3-1, pagando bastante caro este error arbitral que los dejó con un jugador menos cuando estaban igualados a un tanto.

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