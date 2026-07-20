La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones, pero ahora desde un ángulo completamente inesperado.

En redes sociales se viralizó una publicación del coach argentino Agustín Stojacovich, quien deslizó una llamativa teoría que apunta a un supuesto “algo raro” detrás del resultado. Básicamente acusó un presunto amaño, o robo, con todas sus letras.

El mensaje, que rápidamente superó las 25 mil reacciones y miles de comentarios, plantea dudas sobre lo ocurrido en la interna del equipo. “El llanto de Lionel Scaloni me parece más de impotencia que de tristeza… como si no pudiera decir toda la verdad”, escribió.

En esa línea, agrega y, al menos asume que se trata de una teoría muy conspiranoica: “Messi hablando de ‘olvidémonos de todo’. Quizás la negación de la derrota me lleve a ser conspiranoico“.

No contento con ello, remata todo diciendo: “Pero huelo algo raro (aclaro: España fue y es más equipo que nosotros). Antes de salir a la cancha, los jugadores con sus rostros lleno de rabia. Algo pasó. Y no al interior del grupo. Desde fuera. Leo sus teorías”.

Publicidad

Las reacciones no tardaron en explotar. Mientras algunos usuarios apoyaron su mirada y compartieron sospechas similares, la mayoría respondió con críticas y burlas, catalogando la teoría como exagerada o directamente conspirativa. La publicación se convirtió rápidamente en tendencia, alimentando el debate post derrota.

Lo cierto es que, más allá de teorías, la final dejó un análisis claro desde lo deportivo. Y es que la Argentina no logró imponer su juego y fue superada por La Roja de Europa que se convirtió en la nueva campeona del mundo, no permitiendo a nuestro vecino país alzar su cuarta copa del mundo.