El jugador de Boca Juniors no soportó la derrota y tuvo que ser contenido por Lionel Scaloni.

España se consagró campeona del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en la prórroga, gracias a un gol decisivo de Ferran Torres.

El tanto en el tiempo extra definió una final intensísima, marcada por la tensión, las polémicas y un cierre que casi termina saliéndose de control.

Pero si el partido ya venía cargado de emociones, el pitazo final desató el caos. Apenas terminó el encuentro, Leandro Paredes reaccionó con evidente furia y fue directamente a encarar a Eric García, intentando golpearlo sin una razón clara en ese momento.

La situación escaló rápidamente, obligando a la intervención inmediata de Lionel Scaloni. El técnico argentino se metió entre los jugadores para evitar que la situación pasara a mayores, intentando calmar a un Paredes completamente desbordado.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Segundos después, el mediocampista argentino volvió a perder el control y protagonizó otra acción repudiable: tomó y arrojó al suelo a Gavi, generando una escena de máxima tensión frente a cámaras y miles de espectadores.

Leandro Paredes se salió de control en la final del Mundial. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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La reacción de los jugadores españoles fue inmediata, increpando a Paredes mientras el cuerpo arbitral y miembros de ambos equipos intentaban separar.

El cierre del partido quedó completamente opacado por estos incidentes, que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

🔥Maç sonunda Leandro Paredes, İspanyalı oyunculara saldırdı! pic.twitter.com/1kOaQG9v9q — Transfer Web (@TransferWeb1) July 19, 2026