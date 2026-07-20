En Unión Española sorprendieron a medio mundo con su más reciente fichaje de cara a la segunda rueda de la Liga de Ascenso.

El mercado de fichajes del fútbol chileno tiene una gran sorpresa que la vino a dar Unión Española, pues el equipo de la Primera B acaba de oficializar un refuerzo que llama bastante la atención.

Se trata de Nicolás Anelka Valencia Jiménez, futbolista de 25 años que nació en Chile pero que ha hecho toda su vida en Colombia, por lo que posee ambas nacionalidades.

El volante defensivo es hermano del también mediocampista Jhojan Valencia de Universidad Católica y proviene del Boyacá Chicó de la Primera División colombiana.

Nicolás Anelka Valencia firmó su contrato con Unión Española. (Foto: @UEoficial)

Lo que llama la atención es su nombre, pues hace referencia al exfutbolista francés Nicolás Anelka, campeón de la Eurocopa 2000, de la Copa Confederaciones 2001 y de la Champions League con el Real Madrid en 1999-2000.

Este recordado delantero también dejó huella en otros equipos grandes de Europa, como el Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Chelsea y Juventus, entre otros.

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Unión Española suma dos refuerzos

Este lunes Nicolás Anelka Valencia firmó su contrato con los Hispanos, convirtiéndose en el segundo refuerzo del cuadro de Santa Laura para el segundo semestre, detrás del delantero argentino Franco Ratotti.

“¡Bienvenido a Independencia! El volante chileno-colombiano Nicolás Valencia se convierte en nuevo refuerzo del Rojo para afrontar la segunda rueda de de la Liga de Ascenso”, publicaron en redes sociales.

“Proveniente de Boyacá Chicó de Colombia, el mediocampista se suma al plantel dirigido por el DT Ronald Fuentes, aportando intensidad, despliegue y calidad al mediocampo hispano. ¡Vamos con todo!”, completaron en el anuncio.

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Captura de la publicación de Unión Española en X.

En síntesis