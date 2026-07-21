El histórico capitán de la Selección Chilena e ídolo de Colo Colo se refirió a la llegada de un nuevo arquero al Cacique en este mercado de invierno.

En Colo Colo tienen casi lista la llegada del arquero Santiago Mele como el primer refuerzo para el segundo semestre, lo que se confirmaría este martes tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.

El portero viene de ser mundialista con la Selección de Uruguay y fue pedido por el entrenador Fernando Ortiz, quien finalmente no se convenció del juvenil Gabriel Maureira, pensado que el cuadro popular quiere asegurar el título en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Ante aquello dio su opinión el histórico Claudio Bravo, excapitán de la Selección Chilena e ídolo de Colo Colo, quien adelantó que se le viene pesado el camino al canterano.

“Es un escenario complejo, porque si te traen a alguien es porque estás generando cosas no positivas. Claro, a esa edad es esencial seguir jugando, poder seguir equivocándote o poder seguir en el arco de Colo Colo con la sensación de salir campeón”, comenzó diciendo en ‘F90’ de ESPN.

Santiago Mele será el nuevo arquero de Colo Colo. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Respecto a las frustraciones o el deseo que le pueda aflorar de salir a buscar minutos fuera, el bicampeón de América adelantó: “Esas sensaciones las va a tener pronto, si viene un arquero nuevo y de manera in situ vas a ver el nivel que trae el arquero nuevo. Ya sabe lo que es competir con (Fernando) De Paul o con (Eduardo) Villanueva y vamos a ver en qué condiciones viene el chico nuevo”.

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“Tú dices ‘me da para pelear con él o tiene un nivel que es muy alto’, y tu dices ‘no tengo herramientas para competir’. Pero si tú visualizas cosas y dices ‘soy más ágil, soy más rápido, atajo más que él…’ porque ocurre, a todos nos pasó en su momento medirte con el que juega”, completó el ex Barcelona.

En síntesis