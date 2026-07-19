VIDEO | La polémica acción de Lionel Messi que da la vuelta al mundo en la final del Mundial 2026

El delantero argentino, Lionel Messi formó parte de esta polémica tras esta situación en la final del Mundial.

Un partido de alta intensaidad se vivió en la final del Mundial 2026, en donde España y Argentina se enfrentaban en en Estados Unidos para definir al campeón de la Copa del Mundo.

En un duelo que tuvo de todo, la Selección de España venció por 1-0 a Argentina con el solitario tanto de Ferrán Torres y se coronó como campeón de esta competencia.

Dentro de este encuentro, se vivió una situación que da la vuelta al mundo y que el gran protagonista fue el capitán argentino, Lionel Messi, quien pidió la expulsión del jugador español Marc Cucurella al árbitro del compromiso.

Todo esto ocurrió tras la expulsión de Enzo Fernández, la que dejó a Argentina con uno menos, en la que después de dicha situación, Cucurella le dijo algo leve a Messi en tono de broma y el 10 argentino rápidamente acusó al español con el árbitro para buscar la tarjeta roja, en una situación que da la vuelta al mundo.

VIDEO: REVISA LA ACUSACIÓN DE MESSI EN LA FINAL