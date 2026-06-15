El golero de Cabo Verde fue la gran figura en el histórico empate sin goles ante España.

El Mundial 2026 ya tiene su primer gran golpe inesperado. La selección de Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 ante España en el arranque del Grupo H, en un resultado que pocos anticipaban considerando la diferencia de nombres y jerarquía entre ambos equipos.

En la previa, todo apuntaba a un trámite favorable para los europeos. Con figuras como Rodri, Pedri, Gavi, Nico Williams, Dani Olmo y Lamine Yamal, España dominó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol. Sin embargo, la falta de efectividad y una actuación inspirada del rival evitaron que pudieran romper el cero.

Vozinha se convierte en el nuevo fenómeno viral del Mundial 2026 (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El gran responsable del resultado fue Vozinha, arquero de 40 años, quien firmó una actuación memorable con ocho atajadas clave para sostener el empate. El portero, que milita en el Chaves de la segunda división de Portugal, se convirtió en la figura absoluta del encuentro y permitió que su selección sumara su primer punto histórico en un Mundial.

Vozinha, la inesperada figura que explotó en redes tras el partido

Pero el impacto de Vozinha no se quedó solo dentro de la cancha. Tras el pitazo final en el Atlanta Stadium, el arquero vivió un fenómeno pocas veces visto: pasó de tener 50 mil seguidores a más de 2 millones en Instagram en cuestión de horas, impulsado por su actuación ante uno de los favoritos al título. En este preciso momento ya supera los 3.1 millones.

“No lo puedo creer. Es una locura”, señaló el guardameta tras el partido, visiblemente emocionado por la repercusión. Luego agregó: “Trabajamos para este momento. Hicimos un gran esfuerzo todos los jugadores. Estamos muy felices con este resultado. Ahora tenemos que continuar en el próximo partido”.

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El caso rápidamente fue comparado con el del neozelandés Tim Payne, quien también vivió un crecimiento explosivo en redes sociales tras un viral. Sin embargo, lo de Vozinha fue aún más impactante: alcanzó cifras similares en mucho menos tiempo, consolidándose como una de las primeras grandes historias del torneo.

Incluso superó el fenómeno de Payne, quien tardó varios días en alcanzar los millones de seguidores, mientras que el arquero de Cabo Verde lo logró en horas. Un reflejo del enorme impacto que tuvo su actuación ante España, donde fue clave para frenar a una de las selecciones candidatas.

Al término del encuentro, la emoción fue total. Vozinha rompió en llanto tras el pitazo final, consciente de la magnitud de lo conseguido. Su actuación no solo le dio un punto histórico a su país, sino que también lo convirtió, de manera inesperada, en una de las primeras grandes estrellas del Mundial 2026.

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DATOS CLAVE

El arquero Vozinha logró ocho atajadas en el empate 0-0 entre Cabo Verde y España.

La selección de Cabo Verde sumó su primer punto histórico en el Atlanta Stadium.

El guardameta Vozinha superó los dos millones de seguidores en Instagram en pocas horas.