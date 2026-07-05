El elenco entre europeos y aztecas se reprograma luego de la tormenta eléctrica que azota a la CDMX.

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, sufrirá un retraso de una hora debido a las condiciones climáticas en la Ciudad de México.

La información fue dada a conocer por el periodista José Hernández de Fox México, en medio de la activación del protocolo por tormenta eléctrica en el estadio.

La decisión se produce luego de que en las inmediaciones del recinto comenzaran a registrarse lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que obligó a aplicar las medidas de seguridad establecidas por FIFA. Este escenario ya había sido advertido en los pronósticos meteorológicos durante toda la jornada.

¿A qué hora comenzará el partido entre México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

De esta manera, el encuentro que originalmente estaba programado para las 18:00 horas (México) ahora se jugaría a las 19:00, es decir, 21:00 en Chile y 22:00 en Argentina, aunque se insiste en que los aficionados deben mantenerse atentos a la información oficial ante cualquier nuevo ajuste.

Alarma en México por tormentas eléctricas (Photo by Francois Nel/Getty Images)

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Cabe recordar que una situación similar ocurrió hace solo unos días en el duelo entre México y Ecuador, que también sufrió un retraso de una hora por tormentas eléctricas, marcando un precedente inmediato para este tipo de decisiones en el torneo.