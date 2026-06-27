El delantero no la pasa bien en Argentinos Juniors y dejó un desolador mensaje en redes sociales. Su futuro es un misterio.

Los hinchas de Universidad de Chile siguen de cerca a Leandro Fernández. A pesar de haber salido de la institución, su carisma y talento marcaron a fuego a los fanáticos estudiantiles.

Por ello, más de alguno se habrá preocupado por el desolador mensaje que dejó en redes sociales. A través de Instagram, publicó una reflexión sobre su presente al otro lado de la cordillera.

¿Qué dijo? El futbolista de 35 años años se desahogó y dejó entrever que su panorama le está jugando en contra en la mente. Sin embargo, sigue resiliente a pesar de enfrentar a la adversidad.

“Se me está haciendo difícil, pero igual sigo, de eso se trata la vida…“, comentó en una historia.

Cabe consignar que el ariete no está siendo considerado en Argentinos Juniors. El elenco bonaerense lo incorporó tras su salida de Universidad de Chile, pero no ha sumado mayor participación.

Leandro Fernández dejó huella en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La temporada de Leandro Fernández fuera de Universidad de Chile

Durante esta campaña, el atacante en cuestión ha disputado una totalidad de 10 compromisos. En dichos enfrentamientos, no pudo aportar con goles, pero si entregó una asistencia.

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El mensaje de Leandro Fernández