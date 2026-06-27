No solo Juan Ignacio Duma: otro ex Universidad de Chile sería nuevo refuerzo de Cobreloa

El cuadro loíno sigue sumando alternativas en el mercado de fichajes para la segunda rueda de la Primera B, donde actualmente es líder del torneo.

Cobreloa sigue activo en el mercado de fichajes pensando en la segunda parte de la temporada en la Primera B, donde el objetivo sigue siendo mantener el liderato y lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División.

En ese escenario, Juan Ignacio Duma ya había sido confirmado como una de las incorporaciones del cuadro loíno en este mercado, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas por lo que puede aportar en ofensiva.

Pero no sería el único movimiento en Calama. Desde la interna del club siguen afinando el plantel y ya asoma un segundo refuerzo para la recta final de la división de plata del fútbol chileno.

Felipe Saavedra sería nuevo refuerzo de Cobreloa

En las últimas horas, según informó el medio PrimeraBChile, el lateral izquierdo Felipe Saavedra se transformará en nuevo refuerzo de Cobreloa tras su paso por Deportes Recoleta en la última temporada.

El defensor, de 29 años y oriundo de Quillota, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno, con pasos por clubes como Universidad de Chile, Deportes Iquique, San Luis de Quillota, Curicó Unido y Universidad de Concepción, entre otros.

Felipe Saavedra celebrando un gol con la camiseta de la U | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

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De esta forma, el lateral zurdo se sumaría al plantel loíno para reforzar la segunda rueda de la Primera B y aportar alternativas en la banda izquierda en la lucha por el ascenso.

En resumen…