¿Vuelve a La Roja? Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal: “Bajo ningún punto…”

El DT interino de la Selección Chilena abordó las declaraciones en las que el jugador de Colo Colo se postuló para representar al país.

Las palabras de Arturo Vidal llegaron a oídos de Nicolás Córdova. El entrenador de la Selección Chilena se refirió a los dichos del histórico volante, que sueña con recibir una citación al combinado nacional.

En conversación con la prensa, el director técnico interino fue consultado sobre si existe la posibilidad de ver al mediocampista de 39 años con la camiseta de La Roja. No descartó su retorno.

A pesar de no haber sido considerado en los últimos amistosos FIFA, el estratega lo sigue de cerca. Sin embargo, por el momento tendrá que esperar: está trabajando con la sangre nueva.

“En este proceso de inserción de jugadores jóvenes, no le hemos cerrado la puerta a nadie“, declaró el King en conversación con ADN.

“Solamente entendemos que, en este periodo donde no se está jugando nada, hay que darle la prioridad a los que no han jugado tanto, para que tengan experiencia y que lleguen con más partidos a las clasificatorias“, agregó.

Nicolás Córdova le habló claro a Arturo Vidal en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal tiene las puertas abierta a la Selección Chilena

Finalmente, el DT elogió al dos veces campeón de América. Lo sigue de cerca, incluso ha llegado a verlo en el Estadio Monumental. Le queda magia de sobra en los pastos de Macul.

“Bajo ningún punto de vista nosotros hemos tratado de cerrarle las puertas a alguien. Al contrario, le hacen bien al fútbol chileno, son jugadores verdaderos. Ayer fui a ver el Colo Colo-O’Higgins y Arturo sigue siendo de los mejores”, cerró.