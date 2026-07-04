¿Ninguneo a Cabo Verde? La frase de Lionel Scaloni que cayó pésimo en el Mundial 2026: “No sé si…”

El entrenador de Argentina habló tras la sufrida clasificación a los octavos de final y dejó una frase que los hinchas no se tomaron bien.

Argentina tuvo que extremar recursos para superar los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, instancia que sacó adelante tras derrotar a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al ‘susto’ que pasó Argentina en la cita mundialista: “Todos pensaban que iba a ser un paseo, pero nosotros éramos los primeros que sabíamos que no”, dijo en primera instancia.

“Lo mejor que tiene el equipo es que sigue, sigue. Recibe el palo y sigue atacando. Después podemos valorar si bien o mal. La cancha tenía un césped muy extraño, la pelota no corría. No es una excusa, porque era igual para ellos”, complementó.

Argentina sufrió para derrotar a Cabo Verde. | Foto: Getty Images

En el cierre, dejó una frase que hirió a todos los que se enamoraron Cabo Verde: “Nosotros somos Argentina. Es sufrir, no dar una por perdida. No sé si Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente dio el 200% y eso hoy en el fútbol es un montón, equipara muchas cosas. Hay un montón para ver, incluso cuando se gana”, cerró.

Lo cierto es que Argentina ya está instalada en los octavos de final de la Copa del Mundo y ahora tendrá que enfrentar a Egipto y Mohamed Salah, quienes se clasificaron a esta instancia tras dejar en el camino a Australia.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina avanzó a octavos de final tras vencer 3-2 a Cabo Verde en suplementario.

El entrenador Lionel Scaloni analizó las dificultades físicas y del césped tras el partido.

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