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VIDEO | Los dos goles de Felipe Raipán en Colo Colo ante Universidad de Chile en la semifinal Sub 16

Con apenas 16 años, el atacante apareció en dos oportunidades en el marcador y reafirma su proyección dentro de Colo Colo.

VIDEO | Los dos goles de Raipán en Colo Colo ante la U en la semifinal Sub 16
© CapturaVIDEO | Los dos goles de Raipán en Colo Colo ante la U en la semifinal Sub 16

El delantero Felipe Raipán comienza a hacerse un nombre dentro de Colo Colo a base de goles y buenas actuaciones en el fútbol joven, destacando por su potencia, velocidad y capacidad de definición dentro del área.

Con solo 16 años, el oriundo de Pucón ingresó al minuto 83 por Maximiliano Romero y marcó el tanto del triunfo ante O’Higgins por Copa Chile, en su única aparición oficial en el plantel adulto.

Ese antecedente le ha permitido ganar terreno dentro del club albo y proyectarse como una de las alternativas a futuro en el ataque del conjunto Popular.

Felipe Raipán celebrando su primer gol en el profesionalismo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Felipe Raipán celebrando su primer gol en el profesionalismo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Felipe Raipán convierte dos goles a solo dos días de su debut en Colo Colo

Y en medio de ese proceso de crecimiento, el joven delantero volvió a aparecer en un escenario de alta exigencia: un Superclásico del fútbol chileno.

El segundo futbolista más joven en marcar con la camiseta del cuadro de Macul primero anotó mediante un cabezazo en la semifinal Sub 16 frente a Universidad de Chile, en un duelo marcado por la intensidad y la rivalidad entre ambos equipos.

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Luego, ya en el segundo tiempo, Raipán atacó el espacio y definió con sutileza ante la salida del arquero de la U.

Con estos dos goles, el atacante reafirma su buen momento y se consolida como uno de los proyectos más interesantes del semillero de Colo Colo.

Revisa los goles de Felipe Raipán:

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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