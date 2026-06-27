Con apenas 16 años, el atacante apareció en dos oportunidades en el marcador y reafirma su proyección dentro de Colo Colo.

El delantero Felipe Raipán comienza a hacerse un nombre dentro de Colo Colo a base de goles y buenas actuaciones en el fútbol joven, destacando por su potencia, velocidad y capacidad de definición dentro del área.

Con solo 16 años, el oriundo de Pucón ingresó al minuto 83 por Maximiliano Romero y marcó el tanto del triunfo ante O’Higgins por Copa Chile, en su única aparición oficial en el plantel adulto.

Ese antecedente le ha permitido ganar terreno dentro del club albo y proyectarse como una de las alternativas a futuro en el ataque del conjunto Popular.

Felipe Raipán celebrando su primer gol en el profesionalismo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Felipe Raipán convierte dos goles a solo dos días de su debut en Colo Colo

Y en medio de ese proceso de crecimiento, el joven delantero volvió a aparecer en un escenario de alta exigencia: un Superclásico del fútbol chileno.

El segundo futbolista más joven en marcar con la camiseta del cuadro de Macul primero anotó mediante un cabezazo en la semifinal Sub 16 frente a Universidad de Chile, en un duelo marcado por la intensidad y la rivalidad entre ambos equipos.

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Luego, ya en el segundo tiempo, Raipán atacó el espacio y definió con sutileza ante la salida del arquero de la U.

Con estos dos goles, el atacante reafirma su buen momento y se consolida como uno de los proyectos más interesantes del semillero de Colo Colo.

Revisa los goles de Felipe Raipán: