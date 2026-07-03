La U suma su segunda incorporación en el mercado de fichajes: “Solicitud de Fernando Gago”

El DT requirió el retorno de José Alburquenque para el cierre de la temporada. Regresará de su préstamo en Lota Schwager.

Universidad de Chile se mueve rápidamente en el mercado de fichajes. En esta ocasión, el conjunto estudiantil definió a su segunda incorporación tras el arribo de Gonzalo Reyna desde Racing Club.

¿Qué pasó? Fernando Gago se la jugó y pidió el regreso de un formado en la cantera azul. Se mantenía cedido, pero retornará a La Cisterna para sumarse al equipo que lo forjó.

Según informa el periodista Sergio Godoy Acosta en X, ese es el caso de José Alburquenque. El futbolista de 18 años concluirá anticipadamente su estadía en Lota Schwager para ser el tercer arquero universitario.

“El portero José Alburquenque (18) deja Deportes Lota Schwager, club al que llegó cedido desde Universidad de Chile“, comenzó señalando el comunicador en su cuenta personal.

Luego, sobre el movimiento de Universidad de Chile, agregó: “Los azules realizan la repesca tras solicitud de Fernando Gago, se suma a (Gabriel) Castellón y (Cristopher) Toselli”.

José Alburquenque vuelve a Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Quién es José Alburquenque: vuelve a Universidad de Chile

El guardavallas, que destaca por sus reflejos y altura (1,90 m), emigró rumbo a Lota Schwager a fines de abril. En tal escuadra, no sumó minutos, por lo que aún espera para gozar su estreno profesional.

¿Tendrá la opción de hacerlo en Universidad de Chile? Todo dependerá de las decisiones del cuerpo técnico, el que se ha inclinado por entregarle oportunidades a la sangre joven.