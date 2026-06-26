El Loco no rehuyó responsabilidad alguna afirmando que su paso por Uruguay fue casi una anécdota, diciendo sin temor que no dejó nada.

La dolorosa eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial sigue dejando esquirlas gigantescas en Guadalajara, pero esta vez el impacto llegó directo desde los micrófonos del búnker charrúa.

El entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, habló este viernes por la noche tras la caída 1-0 ante España que significó la eliminación del Mundial 2026 y destapó una autocrítica cruda y sin anestesia.

En conferencia de prensa asumió la responsabilidad absoluta del fracaso, lanzó una frase que golpeó directo en el orgullo del fútbol oriental y reveló un inesperado vuelco sobre lo que pasó en el vestuario con Fernando Muslera.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”

Lejos de buscar excusas tácticas o refugiarse en la mala fortuna de los palos y las lesiones, el estratega rosarino golpeó la mesa con una honestidad brutal al analizar sus 39 meses de trabajo al mando de la Celeste.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada”, disparó con total crudeza el timonel trasandino.

Bielsa profundizó en su incapacidad liguera para amalgamar el talento de sus dirigidos con el funcionamiento colectivo. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”, confesó de manera tajante.

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El segundo fatal para Fernando Muslera

El bombazo sobre Muslera: “Fue una decisión que tomó él”

Uno de los puntos más álgidos y polémicos de la noche mexicana fue el cambio de portero en el entretiempo, luego del increíble blooper de Fernando Muslera que le costó el gol de Álex Baena a Uruguay. Para sorpresa de todos los presentes, el “Loco” aclaró que la sustitución de Sergio Rochet no nació desde su pizarra liguera.

“Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera”, destapó Bielsa sobre la salida del guardameta de 40 años.

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Al ser consultado por la insistencia de mantener al golero tras sus opacas presentaciones previas, el DT defendió su postura inicial de sostenerle el respaldo liguero. “Cuando tomé la decisión de convocar a Muslera fue muy pensada, hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias. Es un arquero que venía de un año magnífico, es un jugador de muchísima personalidad y carácter. La decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera sino mantenérsela”, argumentó.

"NO LE DEJO NADA AL FÚTBOL URUGUAYO"



Marcelo Bielsa se refirió al aporte que le deja a Uruguay tras la eliminación del #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/5YjXdfTImi — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Las explicaciones por los polémicos cambios en el ataque

La parcialidad celeste también cuestionó con fuerza la temprana sustitución de Federico Valverde a los 56 minutos de juego. Bielsa argumentó que la salida del “Pajarito” respondió netamente a una necesidad de poblar la ofensiva ante la urgencia liguera del marcador. “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque, el objetivo era tener más llegada”, explicó.

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Respecto al porqué se quedó sin ventanas de cambios restando una variante liguera disponible en el banco, el técnico desglosó su ambiciosa idea del complemento. “Ingresaron los jugadores que yo creí que iban a mejorar el juego ofensivo, que era lo que teníamos que hacer: Brian Rodríguez, Federico Viñas y sustituimos a Sanabria por nuestro win izquierdo pensando que de ese modo íbamos a tener una mayor capacidad de dañar al equipo rival”, sentenció el timonel, cerrando una de sus conferencias ligueras más amargas en el plano internacional.