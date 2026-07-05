Pese a que Guimaraes erró el tiro desde los doce pasos, las balas apuntaron directamente al "7" del Real Madrid.

El Mundial 2026 entregó este domingo una nueva sorpresa de proporciones bíblicas con la durísima eliminación de la Selección de Brasil a manos de Noruega.

Con un doblete del excelso Erling Haaland, los europeos completaron un batacazo histórico en los octavos de final que dejó en nada el agónico descuento de penal de Neymar. Las repercusiones en el búnker de la Verdeamarela fueron inmediatas y destructivas, especialmente en el mundo virtual.

En las redes sociales, futboleros de todo el planeta, pero sobre todo los furiosos hinchas brasileños, explotaron con todo contra Vinícius Júnior por su opaca participación en el compromiso de este domingo.

El crack del Real Madrid saltó al pasto como titular y con el cartel de la máxima figura del equipo sobre sus hombros, pero estuvo lejísimo de imponer sus términos sobre el césped. En los más de 90 minutos de juego, “Vini” disparó apenas dos veces al arco y se transformó en tendencia por una actitud que la fanaticada catalogó de inaceptable.

Los hinchas brasileños critican a Vinicius por no lanzar el penal ante Noruega

“No es ni la sombra”: Las feroces críticas por el penal de la discordia

El foco del incendio en las redes sociales se encendió por lo ocurrido antes de los 15 minutos del primer tiempo. Brasil dispuso de una pena máxima dorada para abrir la cuenta, pero la estrella merengue no tomó la responsabilidad. Fue Bruno Guimaraes quien agarró la pelota y terminó sufriendo la atajada del meta Ørjan Nyland.

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A pesar de que fue el volante del Newcastle quien erró la chance en la cancha, las brutales críticas recayeron sobre Vinícius, ya que la torcida consideró que, por su estatus de líder futbolístico, él debió hacerse cargo de la ejecución. Las frases de los hinchas en las redes sociales rozaron la humillación:

Acusaciones de cobardía: “Brasil afuera por el cag de Vinícius que no se hizo cargo del penal”, disparó sin filtros un cibernauta indignado.

de Vinícius que no se hizo cargo del penal”, disparó sin filtros un cibernauta indignado. El reproche colectivo: “Se va a reprochar tanto no haber pateado” , soltó otro de los usuarios apuntando al arrepentimiento del delantero.

, soltó otro de los usuarios apuntando al arrepentimiento del delantero. Petición drástica a Florentino Pérez: Otro fanático fue muchísimo más allá y le mandó un recado al búnker de la Casa Blanca en España: “Florentino, mandar lejos a Vinícius que ya no es ni la sombra de lo que fue”. El clima está que arde en Sudamérica.

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