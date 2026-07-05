Buenas tardes amigos, inicia acá toda la acción de un partidazo de octavos de final entre México e Inglaterra. El duelo está pactado para arrancar a las 20.00 horas de Chile y acá puedes seguir todos los detalles.

Luego de la ruidosa recibida de hinchas mexicanos a su rival en el hotel, ahora les dan la bienvenida rumbo al estadio.

Así lo confirma la prensa local, en información que la FIFA hará oficial en los próximos minutos. Por ahora se juega desde las 21.00 horas de Chile.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta las 19:00 hora local… pic.twitter.com/AHP4I99u6V

"La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", es parte del mensaje de la FIFA. Se retrasa una hora e inicia a las 21:00 de Chile.

¡DALE, DALE, DALE MÉXICO! La afición sigue alentando al Tri dentro del Estadio Azteca debido a la TREMENDA LLUVIA que sufre Ciudad de México antes del encuentro frente a Inglaterra Pepe Hanan #mexico #fifaworldcup #mundial2026 #futbol #inglaterra pic.twitter.com/PbzxUgCgpO

Tras la copiosa lluvia y alerta de tormenta eléctrica, los fanáticos esperan bajo techo el partido que se aplazó en una hora.

El Tri salta al pasto del coloso de Santa Úrsula con canasta limpia y la ambición gigante de seguir pavimentando su sueño planetario.

La Copa del Mundo entra de lleno en sus capítulos más dramáticos y electrizantes, y los dueños de casa asumen el protagonismo absoluto bajo los focos de su templo máximo. México sale a la cancha del Estadio Azteca a seguir pavimentando su sueño dorado en el Mundial 2026. Las huestes aztecas han firmado una campaña espectacular y solo saben de victorias en el certamen, pero en este búnker de eliminación directa tendrán al frente a un rival de temer para lograr la ansiada clasificación a los cuartos de final.

Pese al poderío del oponente, la escuadra local pretende hacer valer el peso de su historia en el nido. Sin embargo, el trámite en el césped no será lo único extremo: las alertas meteorológicas encendieron los paneles de emergencia en la previa, ya que el compromiso tiene aviso de posible tormenta eléctrica, lo que promete añadirle tintes épicos a la acción entre estos dos auténticos equipazos del Mundial.

Espionaje y distracción: La polémica estrategia de Inglaterra en el búnker

Por la vereda opuesta aparece una de las plantillas más millonarias y temibles de la UEFA, una escuadra que asusta en ofensiva con el temible Harry Kane a la cabeza, pero que llega precedida de un ambiente enrarecido y con polémica desde antes del pitazo inicial.

Conscientes de la presión que mete el público mexicano, la logística de los europeos armó un plan de contingencia que desató el debate en los medios internacionales: