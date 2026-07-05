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MUNDIAL 2026

EN VIVO: México vs Inglaterra | Minuto a Minuto: El partido está demorado en el Estadio Azteca

El Tri salta al pasto del coloso de Santa Úrsula con canasta limpia y la ambición gigante de seguir pavimentando su sueño planetario.

SE REFUGIAN LOS HINCHAS

Tras la copiosa lluvia y alerta de tormenta eléctrica, los fanáticos esperan bajo techo el partido que se aplazó en una hora.

LA FIFA LO HACE OFICIAL: SE ATRASA EL DUELO

"La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", es parte del mensaje de la FIFA. Se retrasa una hora e inicia a las 21:00 de Chile.

SE RETRASA EL PARTIDO POR TORMENTA ELÉCTRICA

Así lo confirma la prensa local, en información que la FIFA hará oficial en los próximos minutos. Por ahora se juega desde las 21.00 horas de Chile.

NI LA LLUVIA FRENA A LOS HINCHAS LOCALES

Así se palpita la previa en el Estadio Azteca.

EL XI DE INGLATERRA

Con Harry Kane a la cabeza, estos son los elegidos por Thomas Tuchel.

FORMACIÓN DE MÉXICO

Definidos los XI aztecas, mientras sigue la lluvia en el Estadio Azteca.

LA CAÓTICA LLEGADA INGLESA AL ESTADIO AZTECA

Luego de la ruidosa recibida de hinchas mexicanos a su rival en el hotel, ahora les dan la bienvenida rumbo al estadio.

ASÍ LLEGÓ INGLATERRA A OCTAVOS DE FINAL

Gracias a Harry Kane, Inglaterra lo dio vuelta y sacó pasajes a cuartos.

ASÍ CLASIFICÓ MÉXICO A OCTAVOS DE FINAL

Con triunfazo categórico ante Ecuador, los anfitriones meten miedo ahora en cuartos.

¿SE JUEGA A LA HORA?

Tal como estava previsto, comenzó la lluvia y hay aviso de tormenta en Ciudad de México.

COMIENZA EL MINUTO A MINUTO MUNDIALERO

Buenas tardes amigos, inicia acá toda la acción de un partidazo de octavos de final entre México e Inglaterra. El duelo está pactado para arrancar a las 20.00 horas de Chile y acá puedes seguir todos los detalles.

México vs Inglaterra: Partido demorado.
© Getty ImagesMéxico vs Inglaterra: Partido demorado.

La Copa del Mundo entra de lleno en sus capítulos más dramáticos y electrizantes, y los dueños de casa asumen el protagonismo absoluto bajo los focos de su templo máximo. México sale a la cancha del Estadio Azteca a seguir pavimentando su sueño dorado en el Mundial 2026. Las huestes aztecas han firmado una campaña espectacular y solo saben de victorias en el certamen, pero en este búnker de eliminación directa tendrán al frente a un rival de temer para lograr la ansiada clasificación a los cuartos de final.

Pese al poderío del oponente, la escuadra local pretende hacer valer el peso de su historia en el nido. Sin embargo, el trámite en el césped no será lo único extremo: las alertas meteorológicas encendieron los paneles de emergencia en la previa, ya que el compromiso tiene aviso de posible tormenta eléctrica, lo que promete añadirle tintes épicos a la acción entre estos dos auténticos equipazos del Mundial.

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Espionaje y distracción: La polémica estrategia de Inglaterra en el búnker

Por la vereda opuesta aparece una de las plantillas más millonarias y temibles de la UEFA, una escuadra que asusta en ofensiva con el temible Harry Kane a la cabeza, pero que llega precedida de un ambiente enrarecido y con polémica desde antes del pitazo inicial.

Conscientes de la presión que mete el público mexicano, la logística de los europeos armó un plan de contingencia que desató el debate en los medios internacionales:

  • Maniobra evasiva de los Tres Leones: Con el fin de cuidar el descanso de sus jugadores, los europeos llegaron con lo justo al hotel de concentración para despistar a los hinchas rivales y evitar ruidos molestos.
  • El antecedente de los británicos: Esta cuestionada estrategia de búnker secreto no es nueva para la pizarra de Inglaterra, ya que lo hicieron exactamente de la misma forma en la ronda previa con Ecuador.
  • La respuesta de la fanaticada: Pese a los intentos de blindaje de la delegación de la UEFA, la fanaticada azteca igual se las arregló de forma astuta para hacerle sentir de entrada la localía a sus contrincantes. ¡En México no van a dormir tranquilos!
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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