Universidad de Chile está viviendo una verdadera pesadilla por segundo año consecutivo en donde, a siete fechas de terminar el Campeonato Nacional 2022, se encuentra a tan solo un punto de los puestos de descenso solo superando a Deportes La Serena y Coquimbo Unido.

Es precisamente frente a los piratas el próximo compromiso de los dirigidos por Diego López, quienes se jugarán, probablemente, gran parte de su permanencia en Primera División en ese crucial partido en Valparaíso y esperar que Universidad Católica derrote a Deportes La Serena para que los papayeros no sumen unidades y dejen a la U más abajo.

La crítica situación de la U no ha sido indiferente para nadie y ahora fue el turno de Marcos González, ex jugador de Universidad de Chile y campeón de Copa Sudamericana con los azules quien sacó la voz junto a Círculo Central.

La U pasa por un duro momento dentro y fuera de la cancha. | Foto: Agencia UNO

“Jugamos un poco a improvisar, a depender de algunas individualidades de nuestros jugadores y eso ya es repetitivo, está demostrado que no nos ha dado resultado a lo largo del año y nuevamente nos encontramos en una situación que nadie quiere estar”, arrancó diciendo ‘Lobo del aire’.

¿La fórmula? González responde: “La única forma de cambiar esto es cambiar lo que se está haciendo, no podemos seguir repitiendo lo que no nos da resultados, lo que nos tiene en esta situación del descenso y esperando a que los equipos que están abajo no ganen para no quedar nosotros ahí”.

“No podemos seguir repitiendo lo que se está haciendo, o se cambia o nos vamos a ir a la B este año porque ya está demostrado que el patrón de juego que tiene Universidad de Chile no da resultados, no se sostiene durante el partido y tampoco nos permite pasar sobre los rivales”, complementó.

ver también Caamaño le pone la lápida a la estadía de López en Universidad de Chile

ver también Pancho Arrué manda buenas vibras y clama por la salvación de la U

Universidad de Chile vivirá una auténtica final por la permanencia en la Primera División la próxima fecha, cuando tenga que recibir a Coquimbo Unido en Valparaíso en un compromiso válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2022 y en donde la U tiene la obligación de dejar los tres puntos en casa si no quiere complicarse de manera seria con el descenso.