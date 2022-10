Los coletazos de la suspensión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile a casi una semana de los hechos ocurridos en Valparaíso siguen a flor de piel y ahora fue el turno de Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, de sacar la voz.

La ex ministra puso en tela de juicio todo lo que acarreó la suspensión y su reprogramación -que sigue pendiente- en diálogo con Deportes en Agricultura donde se explayó largo y tendido incluso apuntando a la ANFP.

“Es evidente que en la decisión hay componentes electorales. A finales de octubre se inscriben las listas y en noviembre son las elecciones. Y sin duda que hay un interés político de Pablo Milad y todo el directorio”, arrancó diciendo.

Siguen los coletazos de la suspensión del Clásico Universitario. | Foto: Agencia UNO

Pérez no se guardó absolutamente nada e incluso acusó a la ANFP de favorecer a los precordilleranos: “Uno se da cuenta, porque es de público conocimiento y es notorio, que la ANFP ha favorecido a Universidad Católica en distintas oportunidades, por lo menos en este año desde que estoy en la U”.

Sobre la suspensión y reprogramación pendiente, enfatizó que “Se vulneró el principio de justicia deportiva, ya que nosotros fuimos la víctima, pero con esta resolución terminamos siendo revictimizados con esta decisión injusta”.

ver también Caamaño apunta a Estadio Seguro tras incidentes en el Monumental

¿Otro palo? Claro que sí. Cecilia Pérez se refirió a la rechazada orden de innovar para jugar con público ante Audax Italiano: “Uno acata la decisión, pero eso no significa que no moleste, porque frente al mismo hecho, la decisión fue distinta. Eso uno no la entiende. Por qué frente al mismo hecho, a la UC se le acoge la orden de no innovar y eso desencadena en la agresión criminal contra Martín Parra(…) me parece que tiene que ser todo más transparente”, remató.