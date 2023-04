Los hinchas de Universidad de Chile llegaron hasta el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción con la ilusión de ver buen fútbol, pero terminaron retirándose con miedo tras los graves incidentes que acontecieron durante todo el trancurso del partido ante la UC, lo que terminó con el Clásico Universitario suspendido.

Y es que desde el segundo 45 del primer tiempo comenzaron desde la barra de la U a lanzar bombas de ruido y se detonaron varios fuegos artificiales, pero en el minuto 30 esto se intensificó y uno de estos petardos cayó en el terreno de juego, lo que terminó con el cuarto árbitro con un trauma acústico severo y con el partido detenido.

Las bengalas y la violencia en el estadio fue el gran protagonista de este nuevo Clásico Universitario | Foto: Photosport

Esta situación trajo repercusiones y el periodista Cristian Arcos de ADN Deportes en medio de la transmisión radial del compromisó lanzó la artillería pesada.

"Esto lo venían orquestando hace mucho tiempo, es tan obvio que lo orquestan por redes sociales, entonces a veces hay que seguir la cuenta. Yo creo que esto de la violencia no lo terminan porque no lo quieren terminar, no hay otro motivo porque tienen todas las cámaras, tienen toda la tecnología, tienen la ley y los recursos económicos. No detienen esto desde las barras, desde la ANFP, desde los clubes porque no quieren y sería bueno que la gente se parara y dijeran que no quieren terminar con esto", partió diciendo.

"Están cagados de miedo y tenemos al frente de la ANFP, de los clubes, del Gobierno, de los estamentos del Gobierno, a gente que se caga de miedo. Estos caballeros están cagados de miedo y no hacen nada, no es que hagan alguna gestión. Las normas para entrar al estadio hoy son las mismas que el año pasado", recalcó el profesional de las comunicaciones.

"Estadio Seguro es un invento que no ha tenido ningún resultado, creaste un organismo que no tiene dientes. ¿Cómo no hay nadie de la ANFP que haya dicho una sola palabra? Entonces al final les da lo mismo", finalizó.