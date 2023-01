El periodista Cristián Caamaño no quedó indiferente a la partida de Juan Martín Lucero del Cacique, situación por la cual pegó el grito en el cielo e instó a Blanco y Negro a que alguien 'de la cara'.

La noticia de la salida de Juan Martín Lucero de Colo Colo ha sido un golpe fuerte para el Cacique, quien posiblemente pierde a la figura del equipo en 2022 y ahora tendrá dura tarea tratando de reemplazar al Gato.

Lucero se suma al éxodo de jugadores que han sufrido los albos de cara al 2023, donde Gabriel Suazo, Gabriel Costa, Matías Zaldivia, Carlo Villanueva, Omar Carabalí, Óscar Opazo y Luciano Arriagada tampoco seguirán.

“En este caso, no es responsabilidad de Colo Colo, derechamente hay una situación que plantea el futbolista, él decide irse voluntariamente y sentando un precedente nefasto abandonando la institución sin oferta alguna. Algo va tener que presentar Fortaleza para evitar juicios de demanda”, avisó Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

El Cacique perdió a su máxima figura. | Foto: Agencia UNO

El comunicador disparó sin piedad: “Es el cuarto titular que se le va a Quinteros, algo pasa con Colo Colo. ¿Nadie quiere estar en Colo Colo? En algún momento el discurso era cómo no iban a querer venir; el capitán se fue sin una oferta en la mesa, sin saber dónde va jugar y comunicó que no quería seguir; Opazo se fue sin respetar la palabra de Colo Colo; en Costa no se hizo mucho esfuerzo; se fue Stillitano también”.

“¿Qué está ocurriendo dentro de Colo Colo? Lo que parecía una familia donde todos querían estar, en un año se desmoronó todo. Alguien tiene que salir a decir algo; Stohwing, Morón, Quinteros. Hay algo que no me cuadra, salen campeones y se quieren ir todos, está la Copa Libertadores y nadie quiere seguir”, cerró.

En las próximas horas seguramente habrá una voz oficial que esclarezca la situación de Lucero que, por ahora, se ve que será para largo con un juicio entremedio por la abrupta salida del argentino.