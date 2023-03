Universidad de Chile derrotó en el día de hoy a Santiago Morning en un compromiso con una gran novedad para los hinchas azules: la aparición del canterano de los azules, Enzo Fernández, quien incluso se matriculó con un gol.

El jugador, nacido en las inferiores de los azules, dejó buenas sensaciones, pero hay un hecho que llama la atención: no está en el radar del grueso del hincha azul y ya tiene 21 años, avanzada edad para no tener tanta presencia.

Este hecho llamó la atención de Cristián Caamaño, quien en Deportes en Agricultura dijo que “Enzo Fernández, 21 años. Tú le preguntas a cualquier hincha de la U, ¿había escuchado hablar de Enzo Fernández? Cuando tu era un asiduo hincha del fútbol e ibas al estadio te sabías los juveniles, más o menos”.

Salas, a los 19, le anotó por tres a Colo Colo. | Foto: Archivo

“Con 21 años no tiene ni una presencia en la banca en Primera División con la U. Cuando a los 21 años no has tenido la posibilidad de jugar es porque hay algo detrás. ¿Qué ha pasado todo este tiempo con este muchacho?”, complementó.

Caamaño acusa muchos juveniles para un solo puesto: “Tienes a Fuentealba que estuvo en la Sub 20 y en La Serena, tienes a Cordero, Mauricio Morales, todos en la misma posición; los 4 de volante central o mixto, pero de verdad no pareciera que ninguno está preparado para jugar”.

En el cierre, barre el piso con el jugador y lo compara con un grande de la historia azul: “Es increíble cómo se demoran o tardan en dar un salto de calidad en Primera División. Con 10 años vi a Marcelo Salas hacer tres goles en un clásico y hay otros ejemplos como Luka Tudor, Tito Tapia o Chamuca Barrera”.