Un tenso momento protagonizó el reconocido periodista, Cristián Caamaño, con su colega Cristián Alvarado durante el programa Deportes Agricultura. Lo anterior, a raíz de una pregunta al jugador de Universidad de Chile, Marcelo Morales, en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul acerca de no contar con los hinchas azules en el trascendental duelo ante Audax Italiano por la fecha 10 del Campeonato Nacional.

Esto último, motivó las fuertes críticas de parte de Caamaño hacia los diversos profesionales de las comunicaciones que asisten a las conferencias de prensa y le consultan a los futbolistas por lo que pasará en las gradas más que por fútbol.

Una fuerte discusión entre Caamaño y Alvarado llamó la atención de los auditores | Foto: Deportes Agricultura

"Voy a proponer algo. Dejen de preguntar por los hinchas, en serio. A los colegas, ¿Hasta cuándo con esta situacion de si les molesta jugar sin los hinchas? En Argentina se juega sin los hinchas visitantes y los equipos se entregan igual, es obvia la respuesta que van a decir los jugadores. Basta, es simple. Ahora, todas las semanas que venga un partido de la U le van a preguntar por esto. Sean un pocos más originales", dijo en el arranque.

"¿Qué le importa al futbolista? Preguntémosle de fútbol. ¿Morales por qué perdiste la titularidad o por qué te pasó José Castro? Todos los jugadores y a todos lo mismo", agregó.

Fue ahí que Alvarado no se quedó callado y salió en defensa de sus pares afirmando que "yo esto se lo preguntaría a un referente, tu estás cuestionando la pregunta". A lo que Caamaño le refutó fuertemente señalando que "todos te van a decir que le gusta jugar con su gente... ¿Qué les parece jugar sin público? Qué importa".

"No me suba el tonito, tú estás subiendo el tono...", le indicó el también panelista de ESPN Chile, a lo que Alvarado le indicó que "me molesta que tú vengas y critiques al resto de los colegas sobre qué preguntar y qué no preguntar".

"Yo les sugiero a los colegas que de aquí en adelante no les pregunte más a los jugadores ¿Qué importa jugar con nuestra gente? Es una tontera. En Argentina se juega sin nuestra gente, en España los clubes grandes están arriba del gallinero ¿Qué importa el respaldo? Tienen que jugar mejor en la cancha, prepararse mejor, dedicarse al fútbol y no estar preocupado de los hinchas... Todas semanas le preguntan lo mismo, la próxima semana vamos a tener esta misma cuña", remató Caamaño.